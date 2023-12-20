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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Касымпаша
Антальяспор - Касымпаша: обзор матча 20 декабря 2023
Антальяспор
20.12.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Касымпаша
90'
+2
Замена
А. Гомис
️️️️
Н. Да Кошта
Замена
Э. Билсел
️️️️
Э. Йесилюрт
79'
Замена
Б. Балчи
️️️️
З. Битики
69'
Замена
С. Ларссон
️️️️
С. Йехезкель
69'
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
В. Сары
60'
58'
Желтая карточка
М. Фалл
Желтая карточка
Г. Вурал
45'
+1
28'
Желтая карточка
С. Чифтпинар
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Антальяспор
96
Kagan Arican
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
11
Айрон Гомис
АП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
3-2-2-3
35
Дадакдениз
77
Вурал
21
Топрак
89
Сары
18
Калузиньски
88
Шарич
11
Битики
8
Сафури
11
Йехезкель
17
Йесилюрт
27
Ассомбалонга
3-2-2-1-1
1
5
Чифтпинар
2
Винк
18
Гюль
4
Омеруо
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
10
Да Кошта
89
Сары
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
89
Сары
11
Битики
7
Балчи
7
Балчи
11
Битики
17
Йесилюрт
70
Билсел
70
Билсел
17
Йесилюрт
11
Йехезкель
8
Ларссон
8
Ларссон
11
Йехезкель
10
Да Кошта
11
Гомис
11
Гомис
10
Да Кошта
Остались в запасе
Антальяспор
Касымпаша
96
Kagan Arican
ВР
5
Налдо
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
96
Kagan Arican
ВР
5
Налдо
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
13
Adnan Aktas
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Антальяспор - Касымпаша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Анталья
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