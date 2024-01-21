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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Антальяспор
Коньяспор - Антальяспор: обзор матча 21 января 2024
Коньяспор
21.01.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Антальяспор
43'
С. Н'Зонзи
69'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Антальяспор
Желтая карточка
Гильерме
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Э. Ракип
90'
+4
Замена
Д. Милошевич
️️️️
С. Ларссон
89'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Букса
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Л. Прип
84'
83'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Д. Шарич
83'
Замена
Налдо
️️️️
Б. Эзтюрк
81'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Ю. Малли
80'
Замена
M. Moreno
️️️️
О. Улджын
80'
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Букса
Пас отдал
Э. Йесилюрт
53'
Желтая карточка
С. Ларссон
ГОЛ! 1:0!
С. Н'Зонзи
43'
Желтая карточка
О. Улджын
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Юнус Малли
АП
18
Лука Прип
ПВ
14
Metehan Mert
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коньяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Эртас
12
Гильерме
5
Язгили
2
Огуз
35
Улджын
6
Дикмен
15
Н'Зонзи
10
Малли
18
Прип
17
Цикалеши
14
3-2-2-3
23
Лейте
89
Сары
5
Эзтюрк
77
Вурал
18
Калузиньски
88
Шарич
8
Сафури
11
Битики
17
Йесилюрт
16
Букса
8
Ларссон
18
Прип
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
18
Прип
35
Улджын
7
7
35
Улджын
10
Малли
7
Оливейра
7
Оливейра
10
Малли
5
Эзтюрк
5
Налдо
5
Налдо
5
Эзтюрк
88
Шарич
19
Акыйол
19
Акыйол
88
Шарич
8
Ларссон
27
Милошевич
27
Милошевич
8
Ларссон
16
Букса
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
16
Букса
Остались в запасе
Коньяспор
Антальяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Коньяспор - Антальяспор
2
3
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
12
Офсайды
2
0
Количество передач
327
488
Сейвы
0
2
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.24
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Главный судья:
Зорбай Кючюк
Стадион:
Конья
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