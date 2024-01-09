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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Антальяспор
Пендикспор - Антальяспор: обзор матча 09 января 2024
Пендикспор
09.01.2024, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Антальяспор
19'
Б. Эзтюрк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Антальяспор
Желтая карточка
Н. Секейра
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
90'
+1
88'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Б. Балчи
78'
Замена
С. Ларссон
️️️️
З. Битики
Замена
Тюрам
️️️️
Х. Акбунар
77'
76'
Желтая карточка
Э. Лейте
66'
Желтая карточка
Э. Ракип
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
G. Kaya
65'
52'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
Замена
A. Diaby
️️️️
Л. Каппел
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эзтюрк
8'
Желтая карточка
Б. Балчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
7
Халил Акбунар
(К)
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
(К)
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
16
Адам Букса
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
25
Efe Sayhan
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Канполат
20
33
Озтюрк
6
Секейра
61
Асан
18
Мидтсьё
12
Акдаг
58
7
Акбунар
7
Каппел
17
Ярдимчи
4-2-2-2
23
Лейте
7
Балчи
5
Эзтюрк
21
Топрак
77
Вурал
6
Ракип
88
Шарич
8
Сафури
11
Битики
17
Йесилюрт
16
Букса
58
33
Ташдемир
33
Ташдемир
58
7
Каппел
21
21
7
Каппел
7
Акбунар
34
Тюрам
34
Тюрам
7
Акбунар
7
Балчи
19
Акыйол
19
Акыйол
7
Балчи
11
Битики
8
Ларссон
8
Ларссон
11
Битики
Остались в запасе
Пендикспор
Антальяспор
35
Burak Öğür
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
25
Efe Sayhan
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
25
Efe Sayhan
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Пендикспор - Антальяспор
2
4
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
15
Офсайды
3
0
Количество передач
444
357
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.32
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Главный судья:
Огужан Чакыр
(Балыкесир)
Стадион:
Пендик Стади
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