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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Трабзонспор
Антальяспор - Трабзонспор: обзор матча 14 января 2024
Антальяспор
14.01.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
68'
С. Йехезкель
2'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Трабзонспор
Замена
Д. Милошевич
️️️️
С. Ларссон
90'
+2
84'
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
М. Айдын
84'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Т. Фонтас
Замена
З. Битики
️️️️
С. Йехезкель
81'
ГОЛ! 1:1!
С. Йехезкель
68'
Желтая карточка
В. Сары
50'
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
Пас отдал
Э. Барди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
88
Дарио Шарич
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
70
Эге Билсел
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
25
Onuralp Cevikkan
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
3-2-1-4
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
5
Эзтюрк
88
Шарич
18
Калузиньски
8
Сафури
17
Йесилюрт
11
Йехезкель
8
Ларссон
16
Букса
4-2-1-2-1
1
Чакир
8
Айдын
32
Бенкович
22
Банийя
17
Эльмали
3
Менди
3
Эздемир
11
Фонтас
10
Вишча
10
Барди
94
Дестан
8
Ларссон
27
Милошевич
27
Милошевич
8
Ларссон
11
Йехезкель
11
Битики
11
Битики
11
Йехезкель
8
Айдын
4
Тюркмен
4
Тюркмен
8
Айдын
11
Фонтас
20
Гюнеш
20
Гюнеш
11
Фонтас
Остались в запасе
Антальяспор
Трабзонспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
20
Emre Uzun
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
54
Таха Тепе
ВР
25
Onuralp Cevikkan
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
20
Emre Uzun
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
70
Эге Билсел
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
25
Onuralp Cevikkan
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Антальяспор - Трабзонспор
1
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
11
Офсайды
1
0
Количество передач
541
291
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.27
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бахаттин Шимшек
Стадион:
Анталья
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