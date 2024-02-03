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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Фенербахче
Антальяспор - Фенербахче: обзор матча 03 февраля 2024
Антальяспор
03.02.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
42'
Д. Ундер
90+5'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Фенербахче
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Я. Калузиньски
90'
+2
88'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
С. Шиманьски
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
З. Битики
84'
83'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
Замена
Э. Ракип
️️️️
Д. Шарич
80'
68'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Тадич
68'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Ундер
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Пас отдал
И. Юкшек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
16
Адам Букса
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
49
Muhammet Imre
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-2-2-3
23
Лейте
77
Вурал
5
Эзтюрк
89
Сары
18
Калузиньски
88
Шарич
11
Битики
8
Сафури
8
Ларссон
17
Йесилюрт
16
Букса
3-3-3-1
25
Ливакович
18
Мюлдюр
2
Сеюнджу
4
Джику
33
Крунич
5
Юкшек
24
Кадиоглу
7
Ундер
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
11
Битики
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
11
Битики
88
Шарич
6
Ракип
6
Ракип
88
Шарич
17
Шиманьски
19
Бонуччи
19
Бонуччи
17
Шиманьски
7
Ундер
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Ундер
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
10
Тадич
7
Кинг
7
Кинг
10
Тадич
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
49
Muhammet Imre
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
49
Muhammet Imre
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
17
Офсайды
0
4
Количество передач
436
366
Сейвы
5
5
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.22
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Volkan Bayarslan, Turkey
Стадион:
Анталья
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