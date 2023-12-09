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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Карагюмрюк
Антальяспор - Карагюмрюк: обзор матча 09 декабря 2023
Антальяспор
09.12.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Карагюмрюк
7'
В. Сары
13'
А. Букса
42'
Г. Ялчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Карагюмрюк
90'
+6
Желтая карточка
С. Стураро
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Желтая карточка
А. Букса
90'
+3
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Д. Шарич
87'
85'
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Фегули
85'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Р. Мендес
75'
Желтая карточка
М. Роден
70'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Келеш
70'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Ф. Везели
Желтая карточка
А. Дадакдениз
68'
Замена
Налдо
️️️️
С. Йехезкель
66'
Замена
Г. Вурал
️️️️
Э. Йесилюрт
66'
57'
Желтая карточка
Д. Бираски
Желтая карточка
С. Йехезкель
54'
Замена
Я. Калузиньски
️️️️
З. Битики
46'
46'
Замена
М. Роден
️️️️
О. Шукуров
Красная карточка
Э. Ракип
45'
+3
42'
ГОЛ! 2:1!
Г. Ялчин
Пас отдал
В. Эйссерик
30'
Желтая карточка
Л. Мерджан
22'
Желтая карточка
Г. Ялчин
Желтая карточка
В. Сары
22'
ГОЛ! 2:0!
А. Букса
13'
ГОЛ! 1:0!
В. Сары
Пас отдал
О. Топрак
7'
6'
Желтая карточка
О. Шукуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
70
Эге Билсел
ЦФ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
3-2-2-3
35
Дадакдениз
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
6
Ракип
88
Шарич
11
Битики
8
Сафури
17
Йесилюрт
16
Букса
11
Йехезкель
3-1-2-3-1
1
Дитуро
11
Чеккерини
34
Везели
4
Бираски
8
Фегули
29
Шукуров
50
Ялчин
22
Мерджан
9
Эйссерик
70
Келеш
20
Мендес
17
Йесилюрт
77
Вурал
77
Вурал
17
Йесилюрт
11
Йехезкель
5
Налдо
5
Налдо
11
Йехезкель
11
Битики
18
Калузиньски
18
Калузиньски
11
Битики
88
Шарич
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
88
Шарич
34
Везели
30
Сангаре
30
Сангаре
34
Везели
8
Фегули
27
Стураро
27
Стураро
8
Фегули
29
Шукуров
7
Роден
7
Роден
29
Шукуров
70
Келеш
19
Дурсун
19
Дурсун
70
Келеш
20
Мендес
15
Ласанья
15
Ласанья
20
Мендес
Остались в запасе
Антальяспор
Карагюмрюк
13
Догукан Эзкан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
70
Эге Билсел
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
70
Эге Билсел
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Антальяспор - Карагюмрюк
4
1
7
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
7
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
166
240
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.14
0.31
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Главный судья:
Чагдаш Алтай
(Стамбул)
Стадион:
Анталья
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