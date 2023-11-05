Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Бешикташ
Антальяспор - Бешикташ: обзор матча 05 ноября 2023
Антальяспор
05.11.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Бешикташ
46'
Д. Шарич
50'
С. Йехезкель
57'
С. Йехезкель
45+2'
Д. Тосун
79'
Д. Мюлека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Бешикташ
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
Д. Шарич
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Ребич
84'
Замена
С. Кылыксой
️️️️
М. Рашица
84'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
С. Учан
Замена
Я. Калузиньски
️️️️
Э. Ракип
83'
Замена
У. Акыйол
️️️️
С. Йехезкель
83'
79'
ГОЛ! 3:2!
Д. Мюлека
Пас отдал
А. Ребич
Замена
С. Ларссон
️️️️
З. Битики
72'
67'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
58'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
58'
Замена
А. Ребич
️️️️
Т. Бингель
ГОЛ! 3:1!
С. Йехезкель
Пас отдал
Б. Балчи
57'
ГОЛ! 2:1!
С. Йехезкель
Пас отдал
З. Битики
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шарич
Пас отдал
С. Йехезкель
46'
46'
Замена
В. Розье
️️️️
Э. Байи
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Тосун
Пас отдал
С. Учан
37'
Желтая карточка
С. Учан
Желтая карточка
А. Букса
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
16
Адам Букса
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
(К)
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
27
Арда Кылыч
ЦП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
3-2-2-3
23
Лейте
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
6
Ракип
88
Шарич
11
Битики
8
Сафури
17
Йесилюрт
11
Йехезкель
16
Букса
2-5-2-1
30
Дестаноглу
3
Байи
75
Бингель
6
Булут
48
Учан
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
20
Уйсал
7
Рашица
19
Зайнутдинов
23
Тосун
88
Шарич
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
88
Шарич
11
Йехезкель
19
Акыйол
19
Акыйол
11
Йехезкель
6
Ракип
18
Калузиньски
18
Калузиньски
6
Ракип
11
Битики
8
Ларссон
8
Ларссон
11
Битики
3
Байи
19
Розье
19
Розье
3
Байи
48
Учан
34
Тикназ
34
Тикназ
48
Учан
75
Бингель
9
Ребич
9
Ребич
75
Бингель
7
Рашица
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Рашица
21
Окслэд-Чемберлен
11
Мюлека
11
Мюлека
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Арда Кылыч
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
70
Эге Билсел
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
14
Жан Онана
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Арда Кылыч
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Yasar Kemal Ugurlu, Turkey
Стадион:
Анталья
Новости команд
Все
Антальяспор
Бешикташ
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+