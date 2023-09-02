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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Кайсериспор
Антальяспор - Кайсериспор: обзор матча 02 сентября 2023
Антальяспор
02.09.2023, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
44'
С. ван де Стрек
34'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Кайсериспор
90'
+2
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
А. Узодимма
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
89'
88'
Желтая карточка
B. Ali Gezek
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Букса
83'
80'
Замена
B. Ali Gezek
️️️️
О. Кеман
80'
Замена
M. Arikan
️️️️
Л. Кароль
Замена
З. Битики
️️️️
С. ван де Стрек
67'
66'
Замена
К. Манэ
️️️️
Р. Дживелек
51'
Желтая карточка
Л. Кароль
ГОЛ! 1:1!
С. ван де Стрек
44'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
Г. Хольтманн
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиам
Пас отдал
Р. Дживелек
Желтая карточка
Г. Вурал
31'
19'
Желтая карточка
О. Кеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
19
Антони Узодимма
ОП
6
Али Карими
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Кайсериспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Muhammed Arikan
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
88
Этем Балчи
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
21
Топрак
7
Балчи
19
Акыйол
22
ван де Стрек
88
Шарич
17
Хольтманн
8
Ларссон
16
Букса
2-2-4-2
25
Баязит
54
Кочаман
23
Кароль
3
Аттама
19
Узодимма
8
Кеман
79
Ака
9
Тиам
6
Карими
28
Дживелек
25
Саздаги
22
ван де Стрек
11
Битики
11
Битики
22
ван де Стрек
16
Букса
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
16
Букса
17
Хольтманн
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
17
Хольтманн
23
Кароль
14
14
23
Кароль
8
Кеман
55
55
8
Кеман
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
19
Узодимма
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
19
Узодимма
Остались в запасе
Антальяспор
Кайсериспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
88
Этем Балчи
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
88
Этем Балчи
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Антальяспор - Кайсериспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
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