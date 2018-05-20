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Маттиа Витале
Статистика
Маттиа Витале - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1997 (28), Болонья
#24 | Полузащитник
177 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
СПАЛ
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
3 : 1
20.05.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2 : 1
13.05.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
2 : 0
06.05.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1 : 3
29.04.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
СПАЛ
0 : 3
21.04.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0 : 0
18.04.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0 : 0
15.04.2018
СПАЛ
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 31 тур
СПАЛ
1 : 1
07.04.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1 : 1
31.03.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
СПАЛ
0 : 0
17.03.2018
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1 : 1
11.03.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
СПАЛ
1 : 0
03.03.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2 : 3
25.02.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 0
18.02.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
0 : 4
10.02.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
2 : 0
04.02.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
1 : 1
28.01.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
1 : 1
21.01.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
СПАЛ
2 : 5
06.01.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
2 : 0
30.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
2 : 2
23.12.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1 : 2
17.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
2 : 2
10.12.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
3 : 1
01.12.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2 : 1
25.11.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
1 : 0
29.10.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4 : 1
25.10.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
0 : 1
22.10.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Болонья
2 : 1
15.10.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1 : 1
01.10.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
СПАЛ
2 : 3
23.09.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
20.09.2017
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
СПАЛ
0 : 2
17.09.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
2 : 0
10.09.2017
СПАЛ
Был в запасе
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