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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Лацио
СПАЛ - Лацио: обзор матча 06 января 2018
СПАЛ
06.01.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 5
Завершен
Лацио
8'
М. Антенуччи (П)
31'
М. Антенуччи
5'
Л. Альберто
19'
Ч. Иммобиле
26'
Ч. Иммобиле
41'
Ч. Иммобиле
51'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Лацио
Желтая карточка
Ф. Викари
75'
71'
Желтая карточка
Л. Фелипе
54'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
53'
Желтая карточка
Ш. Раду
51'
ГОЛ! 2:5!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ш. Раду
41'
ГОЛ! 2:4!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Баста
Желтая карточка
Ф. Матиелло
40'
ГОЛ! 2:3!
М. Антенуччи
31'
26'
ГОЛ! 1:3!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
19'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Антенуччи
8'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Альберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
3-2-3-2
1
Гомис
18
Саламон
34
Викари
27
Фелипе
14
Матиелло
29
Лаццари
33
Грасси
28
Скьяттарелла
43
Вивиани
9
Палоски
7
Антенуччи
4-4-1-1
1
Стракоша
26
Раду
6
де Врей
13
Уоллес
8
Баста
6
Лейва
16
Пароло
94
Лукаку
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
СПАЛ
Лацио
1
Алекс Мерет
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча СПАЛ - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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