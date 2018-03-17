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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Ювентус
СПАЛ - Ювентус: обзор матча 17 марта 2018
СПАЛ
17.03.2018, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
1'
Л. Шимич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Ювентус
Замена
Л. Шимич
️️️️
Ф. Коста
90'
+2
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Антенуччи
89'
Желтая карточка
Э. Луис
85'
84'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Э. Луис
️️️️
А. Палоски
82'
81'
Замена
А. Барцальи
️️️️
Д. Кьеллини
79'
Желтая карточка
М. Пьянич
69'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Ф. Коста
66'
64'
Замена
М. Манджукич
️️️️
К. Асамоа
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
60'
Желтая карточка
Я. Куртич
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шимич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
СПАЛ
27
Габриэле Маркеджани
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Эрос Скьявон
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Ювентус
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
3-2-3-2
1
Мерет
34
Викари
27
Фелипе
4
Коста
15
Сионек
29
Лаццари
33
Грасси
28
Скьяттарелла
27
Куртич
9
Палоски
7
Антенуччи
4-3-1-2
1
Буффон
22
Де Шильо
24
Ругани
14
Кьеллини
26
Сандро
15
Пьянич
8
Матюиди
27
Асамоа
11
Коста
9
Игуаин
21
Дибала
4
Коста
2
Шимич
2
Шимич
4
Коста
9
Палоски
25
Луис
25
Луис
9
Палоски
7
Антенуччи
10
Флоккари
10
Флоккари
7
Антенуччи
14
Кьеллини
15
Барцальи
15
Барцальи
14
Кьеллини
8
Матюиди
30
Бентанкур
30
Бентанкур
8
Матюиди
27
Асамоа
9
Манджукич
9
Манджукич
27
Асамоа
Остались в запасе
СПАЛ
Ювентус
18
Эрос Скьявон
ЦП
27
Габриэле Маркеджани
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Эрос Скьявон
ЦП
27
Габриэле Маркеджани
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча СПАЛ - Ювентус
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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