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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Рома
СПАЛ - Рома: обзор матча 21 апреля 2018
СПАЛ
21.04.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 3
Завершен
Рома
33'
Ф. Викари (АГ)
52'
Р. Наингголан
60'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Рома
Желтая карточка
А. Грасси
90'
60'
ГОЛ! 0:3!
П. Шик
Пас отдал
Л. Пеллегрини
52'
ГОЛ! 0:2!
Р. Наингголан
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
40'
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Викари
9'
Желтая карточка
К. Строотман
Желтая карточка
Ф. Викари
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
3-2-2-2
1
Мерет
15
Сионек
34
Викари
27
Фелипе
14
Матиелло
29
Лаццари
28
Скьяттарелла
27
Куртич
7
Антенуччи
9
Палоски
3-1-3-2-1
1
Алиссон
44
Манолас
33
Сильва
17
Фасио
25
Гоналон
44
Наингголан
33
Перес
8
Строотман
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
14
Шик
Остались в запасе
СПАЛ
Рома
1
Альфред Гомис
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча СПАЛ - Рома
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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