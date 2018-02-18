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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - СПАЛ
Наполи - СПАЛ: обзор матча 18 февраля 2018
Наполи
18.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
СПАЛ
6'
Аллан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - СПАЛ
85'
Желтая карточка
Б. Саламон
83'
Желтая карточка
Ф. Коста
77'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
М. Гамшик
65'
40'
Желтая карточка
Я. Куртич
ГОЛ! 1:0!
Аллан
Пас отдал
Х. Кальехон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-4-1
1
Мерет
3
Драме
27
Фелипе
18
Саламон
29
Лаццари
34
Викари
28
Скьяттарелла
33
Грасси
43
Вивиани
27
Куртич
7
Антенуччи
Остались в запасе
Наполи
СПАЛ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Наполи - СПАЛ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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