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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - СПАЛ
Фиорентина - СПАЛ: обзор матча 15 апреля 2018
Фиорентина
15.04.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
СПАЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - СПАЛ
Желтая карточка
В. Уго
82'
69'
Желтая карточка
М. Витале
Желтая карточка
Р. Сапонара
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-3-2-1
57
Спортиелло
3
Бираги
2
Пеццелла
14
Уго
31
Миленкович
24
Бенасси
6
Дабо
17
Верету
14
Кьеза
17
Сапонара
18
Симеоне
3-2-2-2
1
Мерет
34
Викари
27
Фелипе
4
Коста
29
Лаццари
15
Сионек
43
Вивиани
24
Витале
10
Флоккари
7
Антенуччи
Остались в запасе
Фиорентина
СПАЛ
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Альфред Гомис
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Микеле Черофолини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Фиорентина - СПАЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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