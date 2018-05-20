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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Сампдория
СПАЛ - Сампдория: обзор матча 20 мая 2018
СПАЛ
20.05.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
4'
М. Антенуччи (П)
50'
А. Грасси
52'
М. Антенуччи
66'
Д. Ковнацки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Сампдория
Желтая карточка
Ф. Вивиани
76'
74'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
66'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ковнацки
Пас отдал
Л. Капецци
ГОЛ! 3:0!
М. Антенуччи
Пас отдал
Ф. Вивиани
52'
ГОЛ! 2:0!
А. Грасси
Пас отдал
Ф. Вивиани
50'
45'
Желтая карточка
К. Линетти
33'
Вторая желтая
Д. Капрари
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Антенуччи
4'
2'
Желтая карточка
Д. Капрари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
СПАЛ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-2-3-2
1
Гомис
2
Шимич
34
Викари
27
Фелипе
14
Матиелло
29
Лаццари
43
Вивиани
33
Грасси
27
Куртич
7
Антенуччи
9
Палоски
3-3-1-2
27
Белец
13
Реджини
18
Берешиньски
29
Мурру
26
Прат
17
Линетти
82
Капецци
11
Рамирес
9
Ковнацки
10
Капрари
Остались в запасе
СПАЛ
Сампдория
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча СПАЛ - Сампдория
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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