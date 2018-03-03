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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Болонья
СПАЛ - Болонья: обзор матча 03 марта 2018
СПАЛ
03.03.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
48'
А. Грасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Болонья
Вторая желтая
Ф. Матиелло
90'
+3
72'
Желтая карточка
Э. Пульгар
ГОЛ! 1:0!
А. Грасси
48'
Желтая карточка
Фелипе
43'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
38'
Желтая карточка
М. Антенуччи
36'
30'
Желтая карточка
Г. Донса
15'
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
М. Лаццари
14'
10'
Красная карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Болонья
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-2-3-2
1
Мерет
15
Сионек
34
Викари
27
Фелипе
14
Матиелло
29
Лаццари
33
Грасси
43
Вивиани
27
Куртич
7
Антенуччи
9
Палоски
4-1-2-2-1
83
Миранте
22
Хеландер
21
Гонсалес
87
Де Майо
25
Масина
5
Пульгар
21
Джемаили
15
Поли
90
Верди
29
Ди Франческо
21
Дестро
Остались в запасе
СПАЛ
Болонья
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча СПАЛ - Болонья
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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