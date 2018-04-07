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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Аталанта
СПАЛ - Аталанта: обзор матча 07 апреля 2018
СПАЛ
07.04.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
39'
Т. Сионек
78'
М. де Рон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Аталанта
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. де Рон
75'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Желтая карточка
М. Лаццари
54'
42'
Желтая карточка
А. Петанья
ГОЛ! 1:0!
Т. Сионек
Пас отдал
Ф. Вивиани
39'
Желтая карточка
Т. Сионек
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Алекс Мерет
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-2-3-2
1
Мерет
4
Коста
18
Саламон
27
Фелипе
15
Сионек
29
Лаццари
43
Вивиани
33
Грасси
27
Куртич
7
Антенуччи
9
Палоски
3-3-2-2
1
Бериша
19
Паломино
33
Хатебур
26
Манчини
5
Масиелло
15
де Рон
8
Госенс
4
Кристанте
8
Фройлер
10
Гомес
37
Петанья
Остались в запасе
СПАЛ
Аталанта
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча СПАЛ - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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