Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адебайо Акинфенва - статистика

Завершил карьеру
10 мая 1982 (44), Лондон
#20 | Нападающий
180 см
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиком Уондерерс
32
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
21.04.2021
Бристоль Сити
79' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Суонси
2 : 2
17.04.2021
Уиком Уондерерс
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уиком Уондерерс
1 : 3
10.04.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
0 : 3
05.04.2021
Уиком Уондерерс
78' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Уиком Уондерерс
1 : 0
02.04.2021
Блэкберн
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ковентри
0 : 0
20.03.2021
Уиком Уондерерс
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Уиком Уондерерс
1 : 3
17.03.2021
Барнсли
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Уиком Уондерерс
1 : 0
13.03.2021
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
09.03.2021
Уиком Уондерерс
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Сток Сити
2 : 0
06.03.2021
Уиком Уондерерс
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уотфорд
2 : 0
03.03.2021
Уиком Уондерерс
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Уиком Уондерерс
0 : 2
28.02.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
09.02.2021
Уиком Уондерерс
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Уиком Уондерерс
0 : 3
06.02.2021
Ноттингем Форест
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
02.02.2021
Бирмингем Сити
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
7 : 2
30.01.2021
Уиком Уондерерс
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Уиком Уондерерс
1 : 3
02.01.2021
Мидлсбро
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уиком Уондерерс
2 : 1
29.12.2020
Кардифф
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
2 : 1
26.12.2020
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Уиком Уондерерс
1 : 1
19.12.2020
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Борнмут
1 : 0
15.12.2020
Уиком Уондерерс
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Уиком Уондерерс
1 : 2
12.12.2020
Ковентри
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Барнсли
2 : 1
09.12.2020
Уиком Уондерерс
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Престон
2 : 2
05.12.2020
Уиком Уондерерс
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 1
02.12.2020
Сток Сити
54' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
1 : 1
28.11.2020
Уиком Уондерерс
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
24.11.2020
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
21.11.2020
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
07.11.2020
Уиком Уондерерс
56' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
04.11.2020
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уиком Уондерерс
1 : 0
31.10.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиком Уондерерс
1 : 1
27.10.2020
Уотфорд
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
2 : 1
24.10.2020
Уиком Уондерерс
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
1 : 0
20.10.2020
Уиком Уондерерс
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уиком Уондерерс
1 : 2
17.10.2020
Миллуолл
64' - 90'
Главные новости
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
1
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
3
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
5
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+