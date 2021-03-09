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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Уиком Уондерерс
Куинз Парк Рейнджерс - Уиком Уондерерс: обзор матча 09 марта 2021
Куинз Парк Рейнджерс
09.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
23'
И. Хаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Уиком Уондерерс
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
88'
83'
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Самуэль
83'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
Д. Гейп
Замена
О. Какай
️️️️
J. de Wijs
76'
76'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
К. Томпсон
69'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
А. Мускве
Замена
G. Cameron
️️️️
И. Хаир
65'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Остин
65'
ГОЛ! 1:0!
И. Хаир
Пас отдал
К. Уиллок
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
3-2-4-1
88
Дьенг
5
Барбе
34
Кейн
3
Уоллас
30
16
Дикки
16
Уиллок
26
Филд
10
Йохансен
10
Хаир
32
Остин
4-1-2-1-2
13
Стокдейл
20
Найт
17
Тафазолли
26
МакКарти
3
Якобсон
15
Гейп
6
Томпсон
7
Хорган
9
Мехмети
15
Мускве
9
Самуэль
30
29
Какай
29
Какай
30
10
Хаир
5
5
10
Хаир
16
Уиллок
37
Адома
37
Адома
16
Уиллок
32
Остин
13
Дайкс
13
Дайкс
32
Остин
15
Гейп
10
10
15
Гейп
15
Мускве
20
Акинфенва
20
Акинфенва
15
Мускве
6
Томпсон
9
Икпеазу
9
Икпеазу
6
Томпсон
9
Самуэль
20
Кашкет
20
Кашкет
9
Самуэль
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Уиком Уондерерс
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Джек Гриммер
ПП
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Джек Гриммер
ПП
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Уиком Уондерерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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