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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Норвич Сити
Уиком Уондерерс - Норвич Сити: обзор матча 28 февраля 2021
Уиком Уондерерс
28.02.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 2
Завершен
Норвич Сити
51'
Т. Пукки
87'
А. Айда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Норвич Сити
90'
+2
Замена
Я. Серенсен
️️️️
О. Скипп
90'
+2
Замена
П. Плахета
️️️️
Э. Буэндия
89'
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Т. Пукки
87'
ГОЛ! 0:2!
А. Айда
85'
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Вранчич
84'
Замена
А. Айда
️️️️
О. Эрнандес
74'
Желтая карточка
Э. Буэндия
Замена
N. Ofoborh
️️️️
Д. Гейп
68'
Замена
К. Томпсон
️️️️
Д. Уилер
68'
Замена
С. Кашкет
️️️️
Г. МакКлири
68'
Замена
Д. Хорган
️️️️
А. Мехмети
67'
Замена
Д. Якобсон
️️️️
Д. Обита
67'
Желтая карточка
Г. МакКлири
60'
Желтая карточка
Д. Гейп
57'
Желтая карточка
Д. Уилер
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уиком Уондерерс
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
0
Curtis Anderson
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Норвич Сити
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
2-1-5-1-1
13
Стокдейл
26
Стюарт
20
Найт
15
Гейп
2
Гриммер
7
Уилер
12
МакКлири
21
Обита
44
Оньединма
9
Мехмети
9
Икпеазу
4-1-2-1-2
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
13
Яннулис
34
Скипп
8
Вранчич
23
МакЛин
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
21
Обита
3
Якобсон
3
Якобсон
21
Обита
15
Гейп
10
10
15
Гейп
7
Уилер
6
Томпсон
6
Томпсон
7
Уилер
12
МакКлири
20
Кашкет
20
Кашкет
12
МакКлири
9
Мехмети
7
Хорган
7
Хорган
9
Мехмети
10
Буэндия
77
Плахета
77
Плахета
10
Буэндия
20
Пукки
4
Циммерманн
4
Циммерманн
20
Пукки
8
Вранчич
10
Рупп
10
Рупп
8
Вранчич
34
Скипп
18
Серенсен
18
Серенсен
34
Скипп
11
Эрнандес
33
Айда
33
Айда
11
Эрнандес
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Норвич Сити
0
Curtis Anderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
12
Daniel Barden
ЦФ
26
Киран Доуэлл
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
0
Curtis Anderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
26
Киран Доуэлл
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Уиком Уондерерс - Норвич Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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