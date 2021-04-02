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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Блэкберн
Уиком Уондерерс - Блэкберн: обзор матча 02 апреля 2021
Уиком Уондерерс
02.04.2021, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
47'
Ф. Оньединма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Блэкберн
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
90'
+1
Желтая карточка
К. Томпсон
85'
Замена
Д. Хорган
️️️️
А. Мехмети
84'
72'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Трибулл
72'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Х. Эллиот
58'
Замена
Т. Долан
️️️️
Б. Бреретон
57'
Замена
S. Downing
️️️️
Л. Холтби
ГОЛ! 1:0!
Ф. Оньединма
Пас отдал
Д. Якобсон
47'
42'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
25'
Желтая карточка
Л. Холтби
Замена
Д. Адениран
️️️️
Д. Гейп
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
6
Кертис Томпсон
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
19
Stewart Downing
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Стокдейл
3
Якобсон
26
МакКарти
20
Найт
15
Гейп
2
Гриммер
6
Томпсон
44
Оньединма
9
Мехмети
9
Икпеазу
15
Мускве
2-1-3-2-2
1
Камински
30
Дуглас
4
Харвуд-Беллис
28
Трибулл
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
26
Ранкин-Костелло
10
Эллиот
22
Бреретон
90
Холтби
20
Галлахер
15
Гейп
35
Адениран
35
Адениран
15
Гейп
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
9
Мехмети
7
Хорган
7
Хорган
9
Мехмети
26
Ранкин-Костелло
24
Ньямб
24
Ньямб
26
Ранкин-Костелло
90
Холтби
19
19
90
Холтби
28
Трибулл
4
Джонсон
4
Джонсон
28
Трибулл
10
Эллиот
6
Бакли
6
Бакли
10
Эллиот
22
Бреретон
24
Долан
24
Долан
22
Бреретон
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Блэкберн
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Уиком Уондерерс - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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