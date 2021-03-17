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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Барнсли
Уиком Уондерерс - Барнсли: обзор матча 17 марта 2021
Уиком Уондерерс
17.03.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 3
Завершен
Барнсли
85'
У. Икпеазу
45+1'
К. Вудроу (П)
49'
Д. Дайк
81'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Барнсли
90'
Желтая карточка
Т. Сиббик
Желтая карточка
Д. Якобсон
90'
Желтая карточка
Д. Найт
90'
ГОЛ! 1:3!
У. Икпеазу
85'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Д. МакКарти
83'
81'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дайк
Замена
А. Акинфенва
️️️️
Д. Хорган
80'
77'
Желтая карточка
К. Моррис
75'
Замена
Х. Кейн
️️️️
К. Вудроу
74'
Красная карточка
А. Моуатт
70'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
63'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Соллбауэр
63'
Замена
К. Моррис
️️️️
Д. Фризер
62'
Замена
А. Хальме
️️️️
Р. Палмер
59'
Желтая карточка
К. Стайлс
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Мехмети
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дайк
Пас отдал
М. Юэл Андерсен
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вудроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Стокдейл
3
Якобсон
26
МакКарти
17
Тафазолли
20
Найт
15
Гейп
6
Томпсон
7
Хорган
12
МакКлири
9
Мехмети
9
Икпеазу
4-3-1-2
40
Коллинс
2
Бриттан
5
Андерсен
21
Соллбауэр
6
Хелик
4
Стайлс
17
Палмер
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
9
Дайк
9
Мехмети
20
Кашкет
20
Кашкет
9
Мехмети
7
Хорган
20
Акинфенва
20
Акинфенва
7
Хорган
26
МакКарти
9
Самуэль
9
Самуэль
26
МакКарти
21
Соллбауэр
6
Сиббик
6
Сиббик
21
Соллбауэр
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
28
Фризер
9
Моррис
9
Моррис
28
Фризер
17
Палмер
6
Хальме
6
Хальме
17
Палмер
12
Вудроу
20
Кейн
20
Кейн
12
Вудроу
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Барнсли
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
2
Джек Гриммер
ПП
35
Деннис Адениран
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
2
Джек Гриммер
ПП
35
Деннис Адениран
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Уиком Уондерерс - Барнсли
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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