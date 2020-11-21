Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Брентфорд
Уиком Уондерерс - Брентфорд: обзор матча 21 ноября 2020
Уиком Уондерерс
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Брентфорд
90'
+4
Желтая карточка
А. Тони
Желтая карточка
Д. Хорган
89'
83'
Замена
В. Янельт
️️️️
Б. Мбемо
75'
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Каньос
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Гейп
73'
70'
Желтая карточка
С. Каньос
Желтая карточка
Э. Стюарт
64'
Желтая карточка
А. Самуэль
63'
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Кашкет
62'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Уилер
62'
61'
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Годдос
Желтая карточка
С. Кашкет
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Уиком Уондерерс
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
44
Фред Оньединма
ПП
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Cameron Yates
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-1-4-1-1
21
Оллсоп
3
Якобсон
26
Стюарт
20
Найт
15
Гейп
6
Томпсон
7
Уилер
7
Хорган
2
Гриммер
20
Кашкет
20
Акинфенва
4-2-3-1
1
Райя
3
Дальсгаард
22
Серенсен
18
Янссон
3
Генри
10
Да Силва
8
Йенсен
7
Каньос
7
Годдос
19
Мбемо
17
Тони
15
Гейп
44
Оньединма
44
Оньединма
15
Гейп
20
Кашкет
9
Самуэль
9
Самуэль
20
Кашкет
7
Уилер
12
МакКлири
12
МакКлири
7
Уилер
7
Каньос
24
Фосу
24
Фосу
7
Каньос
7
Годдос
88
Форсс
88
Форсс
7
Годдос
19
Мбемо
27
Янельт
27
Янельт
19
Мбемо
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Брентфорд
22
Ник Фримен
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
35
Деннис Адениран
ЦП
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Cameron Yates
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
19
Аарон Прессли
ЦФ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
22
Ник Фримен
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
35
Деннис Адениран
ЦП
27
Joshua Parker
ЦФ
13
Cameron Yates
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Остались в запасе
19
Аарон Прессли
ЦФ
2
Фин Стивенс
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Уиком Уондерерс - Брентфорд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
Новости команд
Все
Уиком Уондерерс
Брентфорд
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+