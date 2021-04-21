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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Бристоль Сити
Уиком Уондерерс - Бристоль Сити: обзор матча 21 апреля 2021
Уиком Уондерерс
21.04.2021, среда, 21:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
65'
У. Икпеазу
90+4'
А. Акинфенва (П)
28'
Т. Бакинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Бристоль Сити
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Акинфенва
90'
+4
85'
Замена
К. Палмер
️️️️
Х. Лэнсбери
Желтая карточка
А. Паттисон
81'
Замена
А. Паттисон
️️️️
К. Томпсон
79'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
А. Мускве
79'
76'
Замена
А. Семеньо
️️️️
А. Надь
74'
Замена
S. Janneh
️️️️
Н. Уэллс
Замена
Д. Хорган
️️️️
Ф. Оньединма
74'
ГОЛ! 1:1!
У. Икпеазу
Пас отдал
А. Мехмети
65'
Замена
Д. Уилер
️️️️
Г. МакКлири
58'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Адениран
58'
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакинсон
Пас отдал
А. Надь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
7
Дэвид Уилер
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
16
Giles Phillips
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
28
Sam Pearson
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-5-2
13
Стокдейл
3
Якобсон
26
МакКарти
26
Стюарт
2
Гриммер
35
Адениран
6
Томпсон
12
МакКлири
44
Оньединма
15
Мускве
9
Икпеазу
4-1-3-2
25
Бентли
26
Калас
26
Винер
2
Сессеньон
10
19
Бакинсон
6
Надь
4
Массенго
23
Лэнсбери
21
Уэллс
18
Дьедиу
35
Адениран
9
Мехмети
9
Мехмети
35
Адениран
12
МакКлири
7
Уилер
7
Уилер
12
МакКлири
6
Томпсон
23
Паттисон
23
Паттисон
6
Томпсон
15
Мускве
20
Акинфенва
20
Акинфенва
15
Мускве
44
Оньединма
7
Хорган
7
Хорган
44
Оньединма
21
Уэллс
17
17
21
Уэллс
23
Лэнсбери
45
Палмер
45
Палмер
23
Лэнсбери
6
Надь
42
Семеньо
42
Семеньо
6
Надь
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Бристоль Сити
9
Алекс Самуэль
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
21
Джордан Обита
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
8
Алекс Скотт
АП
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
9
Томми Конвей
ЦФ
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
9
Алекс Самуэль
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
21
Джордан Обита
ЦП
Остались в запасе
8
Алекс Скотт
АП
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
9
Томми Конвей
ЦФ
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Уиком Уондерерс - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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