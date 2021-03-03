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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Уиком Уондерерс
Уотфорд - Уиком Уондерерс: обзор матча 03 марта 2021
Уотфорд
03.03.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
14'
А. Грэй
57'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Уиком Уондерерс
Замена
Б. Уилмот
️️️️
Т. Клеверли
86'
Замена
С. Перица
️️️️
А. Грэй
84'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
К. Сема
84'
80'
Замена
С. Кашкет
️️️️
Д. Хорган
80'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
К. Фемения
74'
67'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
Д. Найт
67'
Замена
К. Томпсон
️️️️
Д. Гейп
67'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Ф. Оньединма
ГОЛ! 2:0!
А. Грэй
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
Пас отдал
К. Фемения
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
2
Джек Гриммер
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
24
Maurizio Pochettino
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
0
Mason Barrett
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
20
Скотт Кашкет
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
4-3-2-1
26
Бахман
25
Масина
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
17
Фемения
12
Сема
8
Клеверли
19
Хьюз
11
Зинкернагель
7
Сарр
45
Грэй
4-1-4-1
13
Стокдейл
20
Найт
26
Стюарт
17
Тафазолли
3
Якобсон
15
Гейп
2
Гриммер
7
Уилер
7
Хорган
44
Оньединма
9
Икпеазу
45
Грэй
18
Перица
18
Перица
45
Грэй
12
Сема
15
Унгбо
15
Унгбо
12
Сема
17
Фемения
2
Нгакия
2
Нгакия
17
Фемения
8
Клеверли
16
Уилмот
16
Уилмот
8
Клеверли
20
Найт
10
10
20
Найт
15
Гейп
6
Томпсон
6
Томпсон
15
Гейп
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
7
Хорган
20
Кашкет
20
Кашкет
7
Хорган
44
Оньединма
12
МакКлири
12
МакКлири
44
Оньединма
Остались в запасе
Уотфорд
Уиком Уондерерс
24
Maurizio Pochettino
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
0
Mason Barrett
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
21
Райн Оллсоп
ВР
9
Анис Мехмети
АП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
24
Maurizio Pochettino
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
0
Mason Barrett
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
9
Анис Мехмети
АП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Уотфорд - Уиком Уондерерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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