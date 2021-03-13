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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Престон
Уиком Уондерерс - Престон: обзор матча 13 марта 2021
Уиком Уондерерс
13.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 0
Завершен
Престон
27'
Р. Тафазолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Престон
Замена
А. Мускве
️️️️
У. Икпеазу
86'
Замена
Д. Гриммер
️️️️
Г. МакКлири
86'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
Д. Гейп
77'
76'
Замена
Э. Риис
️️️️
С. ван ден Берг
63'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Ш. Магуайр
58'
Желтая карточка
Ш. Магуайр
Желтая карточка
Г. МакКлири
56'
46'
Замена
P. Gallagher
️️️️
Б. Уайтмэн
46'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Джонсон
46'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
С. Синклейр
Желтая карточка
Д. Хорган
38'
ГОЛ! 1:0!
Р. Тафазолли
Пас отдал
Д. Якобсон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
12
Paul Gallagher
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Стокдейл
3
Якобсон
26
МакКарти
17
Тафазолли
20
Найт
15
Гейп
6
Томпсон
7
Хорган
12
МакКлири
9
Мехмети
9
Икпеазу
4-3-3
1
Иверсен
20
14
Стори
16
Хьюз
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
8
Брауне
14
Джонсон
24
Магуайр
7
Синклейр
17
Эванс
9
Икпеазу
15
Мускве
15
Мускве
9
Икпеазу
12
МакКлири
2
Гриммер
2
Гриммер
12
МакКлири
15
Гейп
10
10
15
Гейп
24
Магуайр
17
Гордон
17
Гордон
24
Магуайр
8
Уайтмэн
12
12
8
Уайтмэн
7
Синклейр
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
7
Синклейр
14
Джонсон
44
Поттс
44
Поттс
14
Джонсон
4
ван ден Берг
17
Риис
17
Риис
4
ван ден Берг
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Престон
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Уиком Уондерерс - Престон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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