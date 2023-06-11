Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ришайро Живкович - статистика

Завершил карьеру
5 сентября 1996 (30), Ассен
#34 | Нападающий
180 см | 75 кг
Сербия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эммен
34
5
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
1' - 90'
59'
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
1' - 82'
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
46' - 90'
73'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Эммен
1 : 3
21.05.2023
Фейеноорд
1' - 83'
15'
36'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
5 : 1
14.05.2023
Эммен
1' - 90'
50'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Эммен
0 : 3
07.05.2023
Твенте
1' - 74'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Херенвен
2 : 3
22.04.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Аякс
3 : 1
16.04.2023
Эммен
1' - 85'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Эммен
0 : 0
09.04.2023
НЕК
1' - 90'
72'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Камбур
1 : 2
01.04.2023
Эммен
1' - 84'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Эммен
2 : 0
11.03.2023
Экселсиор
1' - 84'
68'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Волендам
3 : 1
04.03.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Эммен
2 : 2
26.02.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 81'
90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гронинген
1 : 1
18.02.2023
Эммен
1' - 78'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Эммен
0 : 1
11.02.2023
Фортуна
1' - 70'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
28.01.2023
Эммен
1' - 40'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Эммен
1 : 0
24.01.2023
ПСВ
1' - 90'
19'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
НЕК
3 : 1
21.01.2023
Эммен
1' - 90'
44'
59'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Эммен
0 : 0
15.01.2023
Камбур
1' - 79'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Твенте
2 : 0
06.01.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Эммен
3 : 3
12.11.2022
Аякс
1' - 90'
58'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Фортуна
0 : 1
05.11.2022
Эммен
1' - 82'
58'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Эммен
0 : 0
30.10.2022
Гронинген
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Витесс
2 : 1
22.10.2022
Эммен
46' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Эммен
1 : 1
14.10.2022
Волендам
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 1
08.10.2022
Эммен
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Эммен
0 : 0
02.10.2022
Херенвен
1' - 83'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
18.09.2022
Эммен
1' - 71'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Экселсиор
2 : 1
10.09.2022
Эммен
1' - 82'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Эммен
0 : 3
04.09.2022
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
4 : 0
27.08.2022
Эммен
1' - 87'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Эммен
3 : 2
20.08.2022
Утрехт
1' - 75'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Эммен
1 : 1
13.08.2022
РКС Ваалвейк
1' - 75'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
4 : 1
06.08.2022
Эммен
1' - 63'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
3
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
2
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+