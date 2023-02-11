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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Фортуна
Эммен - Фортуна: обзор матча 11 февраля 2023
Эммен
11.02.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 21 тур
0 : 1
Завершен
Фортуна
76'
О. Озякуп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Фортуна
90'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
О. Озякуп
Замена
Б. Шолте
️️️️
Л. Бернаду
81'
Замена
Я. Влак
️️️️
К. Вендорп
81'
76'
ГОЛ! 0:1!
О. Озякуп
Пас отдал
И. Кордоба
Замена
Д. Вос
️️️️
Ю. Дирксен
70'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Р. Живкович
70'
70'
Замена
Т. Нослин
️️️️
У. Эмбалу
69'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
А. Ферати
59'
Желтая карточка
И. Кордоба
Замена
О. Ромени
️️️️
Ж. Антонисс
46'
Желтая карточка
К. Вендорп
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
27
Аззеддин Туфики
АП
18
Бен Шолте
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
7
Тунахан Таски
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-3-2-1-1
13
20
Араухо
23
те Верик
13
Вендорп
26
Дирксен
8
Бернаду
11
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
7
Антонисс
34
Живкович
3-4-2-1
1
Пандур
3
Гут
22
Сиовас
21
Вита
21
Эрдоган
15
Озякуп
10
Ферати
8
Бистрович
11
Эмбалу
14
Кордоба
17
Йылмаз
26
Дирксен
14
Вос
14
Вос
26
Дирксен
13
Вендорп
25
Влак
25
Влак
13
Вендорп
8
Бернаду
18
Шолте
18
Шолте
8
Бернаду
34
Живкович
78
Ассеннун
78
Ассеннун
34
Живкович
7
Антонисс
10
Ромени
10
Ромени
7
Антонисс
10
Ферати
6
Дуарте
6
Дуарте
10
Ферати
11
Эмбалу
14
Нослин
14
Нослин
11
Эмбалу
15
Озякуп
29
Бейтинк
29
Бейтинк
15
Озякуп
Остались в запасе
Эммен
Фортуна
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Эммен - Фортуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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