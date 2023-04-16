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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Эммен
Аякс - Эммен: обзор матча 16 апреля 2023
Аякс
16.04.2023, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
3 : 1
Завершен
Эммен
22'
Х. Санчес
37'
С. Бергвейн
80'
Д. Тадич
59'
Ж. Антонисс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Эммен
Замена
С. Фос
️️️️
Д. Классен
89'
Замена
Ю. Регер
️️️️
Х. Санчес
89'
85'
Замена
Я. Влак
️️️️
А. Эль-Мессауди
85'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
Р. Живкович
85'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
К. Вендорп
ГОЛ! 3:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Ф. Консейсау
80'
76'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Ж. Антонисс
Замена
Ю. Бас
️️️️
Й. Хато
72'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
К. Тэйлор
72'
67'
Замена
M. Bouchouari
️️️️
L. Burnet
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергвейн
61'
59'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Антонисс
Пас отдал
О. Ромени
Желтая карточка
К. Тэйлор
40'
ГОЛ! 2:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
Х. Санчес
37'
Желтая карточка
Э. Альварес
32'
23'
Желтая карточка
М. Араухо
ГОЛ! 1:0!
Х. Санчес
Пас отдал
Э. Альварес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
10
Марк Димерс
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
3-2-2-3
28
Рульи
12
Тимбер
21
Хато
3
Санчес
4
Альварес
27
Гриллич
24
Тэйлор
23
Бергейс
10
Тадич
18
Классен
34
Бергвейн
3-2-2-1-2
13
26
Дирксен
18
13
Вендорп
23
те Верик
20
Араухо
10
Димерс
11
Эль-Мессауди
7
Антонисс
10
Ромени
34
Живкович
21
Хато
15
Бас
15
Бас
21
Хато
3
Санчес
44
Регер
44
Регер
3
Санчес
18
Классен
55
Фос
55
Фос
18
Классен
24
Тэйлор
7
Консейсау
7
Консейсау
24
Тэйлор
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Бробби
34
Бергвейн
18
11
11
18
34
Живкович
8
Бернаду
8
Бернаду
34
Живкович
11
Эль-Мессауди
25
Влак
25
Влак
11
Эль-Мессауди
13
Вендорп
78
Ассеннун
78
Ассеннун
13
Вендорп
7
Антонисс
9
Дарфалу
9
Дарфалу
7
Антонисс
Остались в запасе
Аякс
Эммен
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Аякс - Эммен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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