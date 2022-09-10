Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Эммен
Экселсиор - Эммен: обзор матча 10 сентября 2022
Экселсиор
10.09.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
2 : 1
Завершен
Эммен
61'
Н. Тджо-А-Он
90+5'
С. Сеймор
45'
О. Ромени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Эммен
ГОЛ! 2:1!
С. Сеймор
Пас отдал
Л. Лабру
90'
+5
90'
+3
Замена
М. Хейлен
️️️️
J. Hardeveld
Замена
Н. Маркело
️️️️
Н. Тджо-А-Он
87'
82'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
Р. Живкович
82'
Замена
J. Hardeveld
️️️️
Л. Барнет
Замена
Л. Лабру
️️️️
А. Файн
69'
Желтая карточка
А. Файн
67'
ГОЛ! 1:1!
Н. Тджо-А-Он
Пас отдал
К. Гаудмейн
61'
59'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Я. Влак
58'
Желтая карточка
Я. Влак
Замена
С. Сеймор
️️️️
С. Ньюпорт
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
О. Ромени
24'
Желтая карточка
Р. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
6
Юлиан Бас
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Эммен
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
7
Руй Мендеш
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Эммен
26
Max Wolfs
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
4-1-3-1-1
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
24
Тджо-А-Он
2
Хореманс
29
Файн
24
Гаудмейн
20
6
Бас
24
Дриух
29
ван Дуйнен
3-1-2-5
26
Дирксен
20
Араухо
13
Вендорп
8
Бернаду
7
Мендеш
10
Димерс
1
Эльшлегель
34
Живкович
10
Ромени
25
Влак
18
Барнет
16
Ньюпорт
34
Сеймор
34
Сеймор
16
Ньюпорт
24
Тджо-А-Он
98
Маркело
98
Маркело
24
Тджо-А-Он
29
Файн
7
Лабру
7
Лабру
29
Файн
18
Барнет
2
2
18
Барнет
13
Хейлен
13
Хейлен
34
Живкович
11
Ассехнун
11
Ассехнун
34
Живкович
25
Влак
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
25
Влак
Остались в запасе
Экселсиор
Эммен
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
26
Max Wolfs
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Остались в запасе
26
Max Wolfs
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Экселсиор - Эммен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Ваудестейн
Новости команд
Все
Экселсиор
Эммен
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла
2021.08.25 16:39
20
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
2021.01.16 21:38
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Эммен». Команда Слуцкого одержала вторую победу подряд
2019.02.24 18:21
1
Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Эмменом», команда Слуцкого не проигрывает три матча подряд
2018.12.01 22:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+