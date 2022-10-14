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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Волендам
Эммен - Волендам: обзор матча 14 октября 2022
Эммен
14.10.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 1
Завершен
Волендам
67'
А. Эль-Мессауди
64'
В. Улд-Чих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Волендам
88'
Желтая карточка
А. Дуири
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
О. Ромени
87'
75'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Б. Бенамар
Замена
Р. Живкович
️️️️
А. Эль-Мессауди
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Мессауди
Пас отдал
Р. Мендеш
67'
64'
ГОЛ! 0:1!
В. Улд-Чих
Пас отдал
К. Эйтинг
63'
Замена
Х. Верман
️️️️
И. Эль-Кадири
56'
Замена
Д. ван Мегем
️️️️
Б. Улд-Чих
46'
Замена
А. Дуири
️️️️
Б. Плат
46'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
О. Буур
Замена
М. Хейлен
️️️️
Л. Бернаду
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
7
Руй Мендеш
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
4-1-2-3
32
ван дер Харт
34
Бушуари
4
Вельдмат
26
Дирксен
13
Вендорп
8
Бернаду
7
Мендеш
10
Димерс
25
Влак
10
Ромени
11
Эль-Мессауди
3-3-3
1
Станкович
2
Джон Маркин
2
Буур
5
Бенамар
4
Мбуямба
6
Эйтинг
4
Мирани
21
Мюрен
11
Эль-Кадири
77
Улд-Чих
11
Эль-Мессауди
34
Живкович
34
Живкович
11
Эль-Мессауди
8
Бернаду
13
Хейлен
13
Хейлен
8
Бернаду
10
Ромени
11
Ассехнун
11
Ассехнун
10
Ромени
2
Буур
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
2
Буур
77
Улд-Чих
7
ван Мегем
7
ван Мегем
77
Улд-Чих
4
Плат
16
Дуири
16
Дуири
4
Плат
11
Эль-Кадири
9
Верман
9
Верман
11
Эль-Кадири
5
Бенамар
25
Зеефуик
25
Зеефуик
5
Бенамар
Остались в запасе
Эммен
Волендам
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Эммен - Волендам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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