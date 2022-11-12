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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Аякс
Эммен - Аякс: обзор матча 12 ноября 2022
Эммен
12.11.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
3 : 3
Завершен
Аякс
6'
Ж. Вельдмат
58'
Р. Живкович
84'
М. Бушуари
8'
К. Тэйлор
21'
К. Тэйлор
25'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Аякс
Желтая карточка
Р. Мендеш
90'
+5
Замена
Я. Влак
️️️️
А. Эль-Мессауди
89'
87'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
86'
Замена
Л. Лукка
️️️️
О. Вейндал
ГОЛ! 3:3!
М. Бушуари
Пас отдал
Л. Бернаду
84'
82'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
С. Бергейс
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Я. Ассехнун
75'
Желтая карточка
Я. Ассехнун
74'
ГОЛ! 2:3!
Р. Живкович
Пас отдал
Л. Бернаду
58'
58'
Замена
Д. Классен
️️️️
К. Тэйлор
46'
Замена
Д. Блинд
️️️️
К. Бейсси
46'
Замена
М. Кудус
️️️️
Б. Бробби
25'
ГОЛ! 1:3!
С. Бергвейн
Пас отдал
К. Тэйлор
21'
ГОЛ! 1:2!
К. Тэйлор
Пас отдал
Д. Тадич
8'
ГОЛ! 1:1!
К. Тэйлор
Пас отдал
Д. Тадич
ГОЛ! 1:0!
Ж. Вельдмат
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-1-1-1-3
32
ван дер Харт
34
Бушуари
4
Вельдмат
13
Вендорп
20
Араухо
8
Бернаду
10
Димерс
7
Мендеш
18
Барнет
11
Ассехнун
34
Живкович
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Бейсси
2
Ренш
12
Тимбер
5
Вейндал
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
34
Бергвейн
10
Тадич
9
Бробби
Эль-Мессауди
25
Влак
25
Влак
Эль-Мессауди
11
Ассехнун
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
11
Ассехнун
3
Бейсси
17
Блинд
17
Блинд
3
Бейсси
23
Бергейс
27
Гриллич
27
Гриллич
23
Бергейс
9
Бробби
20
Кудус
20
Кудус
9
Бробби
24
Тэйлор
18
Классен
18
Классен
24
Тэйлор
5
Вейндал
20
Лукка
20
Лукка
5
Вейндал
Остались в запасе
Эммен
Аякс
16
Киан ван Дорп
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Эммен - Аякс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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