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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Гоу Эхед Иглс
Эммен - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 26 февраля 2023
Эммен
26.02.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
2 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
40'
J. Veldmate (П)
90'
О. Ромени
9'
Д. Идзес
61'
Б. Адеканье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Гоу Эхед Иглс
90'
+7
Желтая карточка
Д. Идзес
Желтая карточка
Р. Живкович
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
О. Ромени
Пас отдал
М. Димерс
90'
87'
Замена
J. Markelo
️️️️
Б. Адеканье
82'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Д. Амофа
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Р. Живкович
81'
Замена
Б. Шолте
️️️️
M. Bouchouari
81'
79'
Желтая карточка
Б. Адеканье
Желтая карточка
О. Ромени
79'
76'
Замена
С. Соу
️️️️
F. Stokkers
76'
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
Р. Фернандес
76'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Ф. Оппегард
Желтая карточка
М. Араухо
71'
71'
Желтая карточка
Ф. Ромменс
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
J. Veldmate
69'
61'
ГОЛ! 1:2!
Б. Адеканье
Пас отдал
F. Stokkers
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
D. Hoesen
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Veldmate
40'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Идзес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Jeroen Veldmate
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
4-1-2-3
13
11
4
13
Вендорп
20
Араухо
8
Бернаду
25
Влак
10
Димерс
10
Ромени
9
34
Живкович
3-1-2-4
12
де Ланж
20
Дейл
6
Амофа
22
Оппегард
21
Идзес
7
Фернандес
88
Ромменс
3
Наубер
11
Адеканье
27
3
Лидберг
4
26
Дирксен
26
Дирксен
4
11
18
Шолте
18
Шолте
11
34
Живкович
7
Антонисс
7
Антонисс
34
Живкович
9
78
Ассеннун
78
Ассеннун
9
22
Оппегард
3
Фонтан
3
Фонтан
22
Оппегард
6
Амофа
14
Матиелло
14
Матиелло
6
Амофа
11
Адеканье
24
24
11
Адеканье
7
Фернандес
8
Линтхорст
8
Линтхорст
7
Фернандес
27
19
Соу
19
Соу
27
Остались в запасе
Эммен
Гоу Эхед Иглс
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
20
Xander Blomme
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
20
Xander Blomme
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Эммен - Гоу Эхед Иглс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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