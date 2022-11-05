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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Эммен
Фортуна - Эммен: обзор матча 05 ноября 2022
Фортуна
05.11.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 1
Завершен
Эммен
58'
Р. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Эммен
90'
+3
Замена
Я. Влак
️️️️
Л. Бернаду
90'
+3
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
Л. Барнет
Желтая карточка
Д. Эрдоган
90'
+1
Желтая карточка
Р. Гут
85'
Замена
Т. Таски
️️️️
И. Кордоба
83'
83'
Замена
F. Pacheco
️️️️
Р. Мендеш
82'
Замена
M. Güçlü
️️️️
Р. Живкович
Замена
Р. Вита
️️️️
Д. Кокс
75'
Замена
А. Ферати
️️️️
Х. Наварро
75'
Замена
Т. Нослин
️️️️
У. Эмбалу
62'
Замена
К. Бассетт
️️️️
М. Сентьенс
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. Живкович
Пас отдал
К. Вендорп
57'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
О. Ромени
44'
Желтая карточка
Л. Барнет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
11
Умару Эмбалу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Эммен
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Фортуна
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
29
Metehan Güçlü
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
4-3-1-2
1
Пандур
27
Кокс
12
Пинту
3
Гут
23
Наварро
15
Озякуп
20
Сентьенс
21
Эрдоган
14
Кордоба
19
Глэдон
11
Эмбалу
4-1-1-1-3
32
ван дер Харт
20
Араухо
4
Вельдмат
13
Вендорп
34
Бушуари
8
Бернаду
10
Димерс
7
Мендеш
34
Живкович
10
Ромени
18
Барнет
27
Кокс
21
Вита
21
Вита
27
Кокс
20
Сентьенс
17
Бассетт
17
Бассетт
20
Сентьенс
23
Наварро
10
Ферати
10
Ферати
23
Наварро
11
Эмбалу
14
Нослин
14
Нослин
11
Эмбалу
14
Кордоба
7
Таски
7
Таски
14
Кордоба
18
Барнет
26
Дирксен
26
Дирксен
18
Барнет
10
Ромени
11
Ассехнун
11
Ассехнун
10
Ромени
8
Бернаду
25
Влак
25
Влак
8
Бернаду
34
Живкович
29
29
34
Живкович
7
Мендеш
88
88
7
Мендеш
Остались в запасе
Фортуна
Эммен
4
Роел Янссен
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
4
Роел Янссен
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
90
Василиос Сурлис
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ЦФ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Фортуна - Эммен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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Фортуна
Эммен
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
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