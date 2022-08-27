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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Эммен
Фейеноорд - Эммен: обзор матча 27 августа 2022
Фейеноорд
27.08.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 4 тур
4 : 0
Завершен
Эммен
60'
К. Тимбер
85'
С. Хименес
90'
Я. Расмуссен
90+2'
С. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Эммен
ГОЛ! 4:0!
С. Шиманьски
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Я. Расмуссен
90'
87'
Замена
F. Pacheco
️️️️
Р. Живкович
ГОЛ! 2:0!
С. Хименес
Пас отдал
А. Джаханбакш
85'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Я. Дилросун
84'
83'
Замена
М. Хейлен
️️️️
М. Араухо
Замена
У. Идрисси
️️️️
П. Валемарк
72'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
О. Кекчю
72'
65'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
Я. Влак
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Тимбер
Пас отдал
Д. Ганцко
60'
46'
Замена
Л. Барнет
️️️️
J. Hardeveld
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Эммен
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
7
Руй Мендеш
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Мохамед Таабуни
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Эммен
26
Max Wolfs
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бейлов
18
Траунер
14
Расмуссен
17
Ганцко
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
23
Тимбер
6
Кекчю
24
Дилросун
10
Валемарк
90
Данило
4-1-2-4
13
Вендорп
4
Вельдмат
20
Араухо
2
8
Бернаду
7
Мендеш
10
Димерс
34
Живкович
10
Ромени
25
Влак
1
Эльшлегель
6
Кекчю
17
Шиманьски
17
Шиманьски
6
Кекчю
10
Валемарк
11
Идрисси
11
Идрисси
10
Валемарк
24
Дилросун
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
24
Дилросун
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
20
Араухо
13
Хейлен
13
Хейлен
20
Араухо
2
18
Барнет
18
Барнет
2
25
Влак
11
Ассехнун
11
Ассехнун
25
Влак
34
Живкович
88
88
34
Живкович
Остались в запасе
Фейеноорд
Эммен
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
Главный тренер
Арне Слот
26
Max Wolfs
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
18
Бен Шолте
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
Остались в запасе
26
Max Wolfs
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
18
Бен Шолте
ЦФ
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Фейеноорд - Эммен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
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