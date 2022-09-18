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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Эммен
Гоу Эхед Иглс - Эммен: обзор матча 18 сентября 2022
Гоу Эхед Иглс
18.09.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 0
Завершен
Эммен
31'
О. Валакер Эдвардсен
57'
О. Валакер Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Эммен
Желтая карточка
Д. Амофа
90'
+4
87'
Замена
М. Хейлен
️️️️
Л. Бернаду
Замена
Т. Теки
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
79'
76'
Желтая карточка
Л. Бернаду
71'
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
Я. Влак
71'
Замена
F. Pacheco
️️️️
Р. Живкович
71'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
Л. Барнет
Замена
С. Соу
️️️️
В. Тор Виллумсон
69'
Замена
M. Berden
️️️️
Б. Адеканье
69'
Желтая карточка
Э. Линтхорст
64'
ГОЛ! 2:0!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
М. Дейл
57'
46'
Замена
М. Бушуари
️️️️
К. Вендорп
45'
+1
Желтая карточка
К. Вендорп
ГОЛ! 1:0!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
6
Джамал Амофа
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
7
Руй Мендеш
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
7
Рашан Фернандес
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Эммен
26
Max Wolfs
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
2-1-1-1-5
1
де Ланж
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
88
Ромменс
8
Линтхорст
3
Лидберг
11
Адеканье
20
Эдвардсен
6
Амофа
3-1-2-5
13
Вендорп
20
Араухо
4
Вельдмат
8
Бернаду
7
Мендеш
10
Димерс
1
Эльшлегель
34
Живкович
10
Ромени
25
Влак
18
Барнет
20
Эдвардсен
5
Теки
5
Теки
20
Эдвардсен
11
Адеканье
7
7
11
Адеканье
11
Виллумсон
19
Соу
19
Соу
11
Виллумсон
25
Влак
26
Дирксен
26
Дирксен
25
Влак
13
Вендорп
34
Бушуари
34
Бушуари
13
Вендорп
8
Бернаду
13
Хейлен
13
Хейлен
8
Бернаду
18
Барнет
11
Ассехнун
11
Ассехнун
18
Барнет
34
Живкович
88
88
34
Живкович
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Эммен
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
26
Max Wolfs
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Бен Шолте
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Рашан Фернандес
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Остались в запасе
26
Max Wolfs
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Бен Шолте
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Эммен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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