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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Эммен
Твенте - Эммен: обзор матча 06 января 2023
Твенте
06.01.2023, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
2 : 0
Завершен
Эммен
5'
Р. ван Вольфсвинкел
67'
М. Садилек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Эммен
90'
+1
Желтая карточка
М. Хейлен
87'
Желтая карточка
Я. Ассехнун
Замена
М. Киоло
️️️️
Р. Зерруки
82'
80'
Замена
М. Хейлен
️️️️
Ж. Вельдмат
80'
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
Л. Барнет
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
79'
77'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
М. Димерс
77'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
Я. Влак
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
73'
ГОЛ! 2:0!
М. Садилек
Пас отдал
В. Мисиджан
67'
Замена
М. Влап
️️️️
А. Сампстед
66'
Замена
Д. Бренет
️️️️
С. Стейн
65'
60'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
О. Ромени
Желтая карточка
М. Хилгерс
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Эммен
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
7
Руй Мендеш
ПВ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
27
Аззеддин Туфики
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
2
Сампстед
6
Зерруки
23
Садилек
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
18
Черны
4-1-1-4
32
ван дер Харт
20
Араухо
4
Вельдмат
13
Вендорп
34
Бушуари
10
Димерс
7
Мендеш
18
Барнет
25
Влак
10
Ромени
34
Живкович
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
14
Стейн
30
Бренет
30
Бренет
14
Стейн
6
Зерруки
6
Киоло
6
Киоло
6
Зерруки
2
Сампстед
14
Влап
14
Влап
2
Сампстед
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
18
Барнет
26
Дирксен
26
Дирксен
18
Барнет
25
Влак
8
Бернаду
8
Бернаду
25
Влак
4
Вельдмат
13
Хейлен
13
Хейлен
4
Вельдмат
10
Ромени
11
Ассехнун
11
Ассехнун
10
Ромени
10
Димерс
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
Остались в запасе
Твенте
Эммен
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Твенте - Эммен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
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