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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Эммен
Гронинген - Эммен: обзор матча 18 февраля 2023
Гронинген
18.02.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 1
Завершен
Эммен
12'
Р. Пепи
14'
М. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Эммен
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
90'
83'
Желтая карточка
Л. Бернаду
81'
Замена
О. Ромени
️️️️
М. Димерс
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Л. ван Гелдерен
81'
Замена
А. Шер
️️️️
Р. Оратмангоен
81'
78'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Р. Живкович
73'
Вторая желтая
М. те Верик
Желтая карточка
Р. Оратмангоен
69'
55'
Замена
Я. Влак
️️️️
А. Эль-Мессауди
46'
Замена
D. Hoesen
️️️️
Ю. Дирксен
41'
Желтая карточка
М. те Верик
14'
ГОЛ! 1:1!
М. Араухо
Пас отдал
М. Димерс
ГОЛ! 1:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Й. Хове
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Jeroen Veldmate
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
3-2-3-2
34
Веррипс
3
Блокзийл
12
Балкер
4
ван Гелдерен
8
Хове
19
45
Ману
25
Мяяття
11
Оратмангоен
9
Пепи
10
Суслов
3-3-2-1
13
23
те Верик
20
Араухо
4
13
Вендорп
8
Бернаду
26
Дирксен
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
34
Живкович
4
ван Гелдерен
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
4
ван Гелдерен
11
Оратмангоен
6
Шер
6
Шер
11
Оратмангоен
25
Мяяття
26
Крюгер
26
Крюгер
25
Мяяття
11
Эль-Мессауди
25
Влак
25
Влак
11
Эль-Мессауди
34
Живкович
7
Антонисс
7
Антонисс
34
Живкович
10
Димерс
10
Ромени
10
Ромени
10
Димерс
26
Дирксен
9
9
26
Дирксен
Остались в запасе
Гронинген
Эммен
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Гронинген - Эммен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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1
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