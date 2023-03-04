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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Эммен
Волендам - Эммен: обзор матча 04 марта 2023
Волендам
04.03.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
3 : 1
Завершен
Эммен
67'
Б. Бенамар
88'
Б. Улд-Чих
90+2'
Д. ван Мегем
46'
Ф. Станкович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Эммен
ГОЛ! 3:1!
Д. ван Мегем
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Б. Улд-Чих
88'
81'
Замена
D. Hoesen
️️️️
Л. Бернаду
81'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Ж. Антонисс
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Х. Верман
77'
73'
Желтая карточка
Я. Влак
ГОЛ! 1:1!
Б. Бенамар
Пас отдал
Д. ван Мегем
67'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
Ф. Антонуччи
66'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Д. Флинт
65'
46'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Станкович
Замена
Д. Мирани
️️️️
Ф. Да Силва
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
34
Ришайро Живкович
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
9
Danny Hoesen
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Станкович
4
Мбуямба
5
Бенамар
3
Флинт
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
2
Буур
8
Да Силва
10
Антонуччи
7
ван Мегем
9
Верман
4-1-2-1-2
13
13
Вендорп
23
те Верик
26
Дирксен
14
Вос
8
Бернаду
25
Влак
10
Димерс
7
Антонисс
10
Ромени
34
Живкович
8
Да Силва
4
Мирани
4
Мирани
8
Да Силва
3
Флинт
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
3
Флинт
10
Антонуччи
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
10
Антонуччи
9
Верман
21
Мюрен
21
Мюрен
9
Верман
7
Антонисс
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
7
Антонисс
8
Бернаду
9
9
8
Бернаду
Остались в запасе
Волендам
Эммен
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
2
Deron Payne
ЦЗ
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
Главный тренер
Вим Йонк
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
2
Deron Payne
ЦЗ
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
32
Маурилио де Ланной
ПЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Волендам - Эммен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
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