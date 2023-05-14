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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Эммен
АЗ Алкмаар - Эммен: обзор матча 14 мая 2023
АЗ Алкмаар
14.05.2023, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
5 : 1
Завершен
Эммен
13'
С. Мейнанс
15'
М. ван Бредероде
23'
Т. Рейндерс
28'
С. Беукема
45+1'
Й. Класи
50'
Р. Живкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Эммен
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Т. Рейндерс
84'
79'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
О. Ромени
Замена
Й. Карлссон
️️️️
М. ван Бредероде
65'
Замена
М. де Вит
️️️️
С. Мейнанс
64'
Замена
М. Мердинк
️️️️
В. Павлидис
64'
Замена
Р. Базур
️️️️
Ю. Сугавара
64'
50'
ГОЛ! 5:1!
Р. Живкович
Пас отдал
Л. Бернаду
46'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Ж. Антонисс
46'
Замена
Я. Влак
️️️️
А. Эль-Мессауди
46'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
M. Bouchouari
ГОЛ! 5:0!
Й. Класи
Пас отдал
Т. Рейндерс
45'
+1
ГОЛ! 4:0!
С. Беукема
Пас отдал
М. ван Бредероде
28'
ГОЛ! 3:0!
Т. Рейндерс
23'
ГОЛ! 2:0!
М. ван Бредероде
Пас отдал
В. Павлидис
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Мейнанс
Пас отдал
Й. Класи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
27
Аззеддин Туфики
АП
18
Бен Шолте
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
6
Керкез
31
Беукема
3
Гос
28
Сугавара
8
Класи
14
Рейндерс
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
14
Павлидис
21
Одгор
3-2-2-1-2
13
26
Дирксен
13
Вендорп
11
20
Араухо
23
те Верик
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
7
Антонисс
34
Живкович
10
Ромени
21
Мейнанс
34
де Вит
34
де Вит
21
Мейнанс
28
Сугавара
23
Базур
23
Базур
28
Сугавара
14
Рейндерс
10
Михайлович
10
Михайлович
14
Рейндерс
9
ван Бредероде
21
Карлссон
21
Карлссон
9
ван Бредероде
14
Павлидис
9
Мердинк
9
Мердинк
14
Павлидис
11
8
Бернаду
8
Бернаду
11
11
Эль-Мессауди
25
Влак
25
Влак
11
Эль-Мессауди
7
Антонисс
78
Ассеннун
78
Ассеннун
7
Антонисс
10
Ромени
9
Дарфалу
9
Дарфалу
10
Ромени
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Эммен
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
18
Бен Шолте
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
27
Аззеддин Туфики
АП
18
Бен Шолте
АП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча АЗ Алкмаар - Эммен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
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