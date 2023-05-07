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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Твенте
Эммен - Твенте: обзор матча 07 мая 2023
Эммен
07.05.2023, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 31 тур
0 : 3
Завершен
Твенте
70'
М. Влап
75'
В. Черны
90+1'
М. Влап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Твенте
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Влап
Пас отдал
Д. Клеонис
90'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
В. Черны
90'
Замена
М. Киоло
️️️️
Р. Зерруки
85'
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Р. Преппер
75'
ГОЛ! 0:2!
В. Черны
Пас отдал
М. Влап
Замена
M. Bouchouari
️️️️
Р. Живкович
74'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
J. Veldmate
74'
74'
Замена
А. Сампстед
️️️️
Д. Бренет
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Влап
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Ж. Антонисс
65'
51'
Желтая карточка
Д. Бренет
49'
Желтая карточка
Р. Преппер
46'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
В. Мисиджан
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
L. Burnet
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Jeroen Veldmate
ЦЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
10
Марк Димерс
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Эммен
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
21
Dave Funke
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-2-2-1-2
13
4
18
13
Вендорп
20
Араухо
23
те Верик
10
Димерс
11
Эль-Мессауди
7
Антонисс
34
Живкович
10
Ромени
4-2-1-3
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
3
Преппер
5
Смал
23
Садилек
6
Зерруки
14
Влап
7
Мисиджан
18
Черны
9
Угальде
18
26
Дирксен
26
Дирксен
18
34
Живкович
11
11
34
Живкович
4
8
Бернаду
8
Бернаду
4
7
Антонисс
9
Дарфалу
9
Дарфалу
7
Антонисс
30
Бренет
2
Сампстед
2
Сампстед
30
Бренет
3
Преппер
2
Хилгерс
2
Хилгерс
3
Преппер
6
Зерруки
6
Киоло
6
Киоло
6
Зерруки
18
Черны
10
Клеонис
10
Клеонис
18
Черны
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
Остались в запасе
Эммен
Твенте
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
21
Dave Funke
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
6
Вут Брама
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
16
Киан ван Дорп
ВР
21
Dave Funke
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
6
Вут Брама
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Эммен - Твенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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