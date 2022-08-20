Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Утрехт
Эммен - Утрехт: обзор матча 20 августа 2022
Эммен
20.08.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
3 : 2
Завершен
Утрехт
27'
О. Ромени
59'
Р. Мендеш
79'
Я. Влак
10'
А. Дувикас
34'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Утрехт
Замена
F. Pacheco
️️️️
О. Ромени
87'
82'
Замена
М. Махи
️️️️
Д. Редан
ГОЛ! 3:2!
Я. Влак
Пас отдал
Р. Мендеш
79'
Замена
М. Хейлен
️️️️
Ж. Вельдмат
75'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
Р. Живкович
75'
Замена
А. Туфики
️️️️
М. Димерс
74'
68'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Дувикас
68'
Замена
Т. Бут
️️️️
Д. Боздоган
ГОЛ! 2:2!
Р. Мендеш
59'
46'
Замена
Д. ван дер Куст
️️️️
М. Саньян
34'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дост
Пас отдал
Д. Боздоган
ГОЛ! 1:1!
О. Ромени
Пас отдал
М. Димерс
27'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Дувикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
7
Руй Мендеш
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Эммен
26
Max Wolfs
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
18
Remi van Ekeris
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4-1-2-4
13
Вендорп
4
Вельдмат
2
20
Араухо
8
Бернаду
7
Мендеш
10
Димерс
1
Эльшлегель
34
Живкович
10
Ромени
25
Влак
3-1-1-1-4
1
Баркас
24
Виргевер
93
Саньян
5
тер Авест
20
Броуверс
70
Боздоган
49
Буссаид
10
Редан
9
Дувикас
13
Клюйверт
12
Дост
10
Димерс
27
Туфики
27
Туфики
10
Димерс
4
Вельдмат
13
Хейлен
13
Хейлен
4
Вельдмат
34
Живкович
11
Ассехнун
11
Ассехнун
34
Живкович
10
Ромени
88
88
10
Ромени
93
Саньян
5
ван дер Куст
5
ван дер Куст
93
Саньян
70
Боздоган
18
Бут
18
Бут
70
Боздоган
10
Редан
10
Махи
10
Махи
10
Редан
9
Дувикас
7
Силла
7
Силла
9
Дувикас
Остались в запасе
Эммен
Утрехт
26
Max Wolfs
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
18
Remi van Ekeris
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
16
Калвин Ратси
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
26
Max Wolfs
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
18
Remi van Ekeris
ЦП
85
Gonzalo Sanchez
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Эммен - Утрехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
Новости команд
Все
Эммен
Утрехт
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла
2021.08.25 16:39
20
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
2021.01.16 21:38
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Эммен». Команда Слуцкого одержала вторую победу подряд
2019.02.24 18:21
1
Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Эмменом», команда Слуцкого не проигрывает три матча подряд
2018.12.01 22:20
3
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+