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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Эммен
Витесс - Эммен: обзор матча 22 октября 2022
Витесс
22.10.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 11 тур
2 : 1
Завершен
Эммен
26'
Г. Видович
45+1'
М. Виттек
68'
М. Димерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Эммен
90'
+3
Желтая карточка
Р. Живкович
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Б. Бялек
87'
84'
Замена
А. Туфики
️️️️
Р. Мендеш
84'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
О. Ромени
Замена
М. Манхоф
️️️️
К. Козловски
78'
Замена
Р. Япи
️️️️
Г. Видович
78'
73'
Замена
Б. Шолте
️️️️
Я. Влак
68'
ГОЛ! 2:1!
М. Димерс
Пас отдал
Р. Мендеш
46'
Замена
М. Хейлен
️️️️
Ю. Дирксен
46'
Замена
Р. Живкович
️️️️
А. Эль-Мессауди
ГОЛ! 2:0!
М. Виттек
45'
+1
45'
Желтая карточка
Ю. Дирксен
Желтая карточка
К. Аркю
42'
ГОЛ! 1:0!
Г. Видович
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Эммен
32
Микки ван дер Харт
ВР
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
7
Руй Мендеш
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Remi van Ekeris
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
3-2-3-2
20
Райцигер
6
Корнелиссе
21
Меленстен
6
Фламинго
32
Виттек
2
Аркю
6
Тронстад
10
Козловски
22
Беро
40
Видович
21
Бялек
3-2-2-3
32
ван дер Харт
4
Вельдмат
26
Дирксен
13
Вендорп
34
Бушуари
20
Араухо
10
Димерс
7
Мендеш
10
Ромени
25
Влак
11
Эль-Мессауди
10
Козловски
42
Манхоф
42
Манхоф
10
Козловски
40
Видович
27
Япи
27
Япи
40
Видович
21
Бялек
29
Бейтинк
29
Бейтинк
21
Бялек
7
Мендеш
27
Туфики
27
Туфики
7
Мендеш
26
Дирксен
13
Хейлен
13
Хейлен
26
Дирксен
25
Влак
18
Шолте
18
Шолте
25
Влак
10
Ромени
11
Ассехнун
11
Ассехнун
10
Ромени
11
Эль-Мессауди
34
Живкович
34
Живкович
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
Витесс
Эммен
1
Йерун Хувен
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
18
Remi van Ekeris
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
18
Remi van Ekeris
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Витесс - Эммен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
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