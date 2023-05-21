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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Фейеноорд
Эммен - Фейеноорд: обзор матча 21 мая 2023
Эммен
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
1 : 3
Завершен
Фейеноорд
15'
Р. Живкович
30'
У. Идрисси
80'
Данило
86'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эммен - Фейеноорд
86'
ГОЛ! 1:3!
Данило
Пас отдал
А. Джаханбакш
84'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
Р. Живкович
83'
80'
ГОЛ! 1:2!
Данило
Пас отдал
Л. Гертрейда
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
L. Burnet
76'
67'
Замена
Данило
️️️️
С. Шиманьски
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Ж. Антонисс
66'
58'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
К. Тимбер
58'
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
У. Идрисси
58'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
Замена
Л. Бернаду
️️️️
А. Эль-Мессауди
46'
Замена
Я. Влак
️️️️
К. Вендорп
46'
45'
Желтая карточка
М. Виффер
Желтая карточка
Р. Живкович
36'
36'
Желтая карточка
С. Хименес
30'
ГОЛ! 1:1!
У. Идрисси
Пас отдал
К. Хартман
ГОЛ! 1:0!
Р. Живкович
Пас отдал
К. Вендорп
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Jeroen Veldmate
ЦЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
3-2-2-1-2
13
4
18
13
Вендорп
20
Араухо
23
те Верик
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
7
Антонисс
34
Живкович
10
Ромени
3-3-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Хартман
23
Тимбер
27
Виффер
10
Кекчю
14
Пайшао
17
Шиманьски
11
Идрисси
29
Хименес
18
26
Дирксен
26
Дирксен
18
11
Эль-Мессауди
8
Бернаду
8
Бернаду
11
Эль-Мессауди
13
Вендорп
25
Влак
25
Влак
13
Вендорп
7
Антонисс
9
Дарфалу
9
Дарфалу
7
Антонисс
34
Живкович
78
Ассеннун
78
Ассеннун
34
Живкович
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
11
Идрисси
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
11
Идрисси
23
Тимбер
24
Дилросун
24
Дилросун
23
Тимбер
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
17
Шиманьски
90
Данило
90
Данило
17
Шиманьски
Остались в запасе
Эммен
Фейеноорд
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Эммен - Фейеноорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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