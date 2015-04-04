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    Микеле Сомма - статистика

    #50 | Защитник
    Имя Микеле
    Фамилия Сомма
    Команда Эмполи
    Состав Молодежный
    Родной город Салерно
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 мая 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 1 0
    Эмполи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 Был в запасе Интер (Милан) 4:3 Эмполи (Эмполи)
    24.05.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Сампдория (Генуя)
    17.05.2015 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    10.05.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:3 Фиорентина (Флоренция)
    06.05.2015 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    30.04.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 4:2 Наполи (Неаполь)
    26.04.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    19.04.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Парма (Парма)
    12.04.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    04.04.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    22.03.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.03.2015 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    08.03.2015 78' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Дженоа (Генуя)
    01.03.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    22.02.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:0 Кьево (Верона)
    15.02.2015 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    08.02.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:0 Чезена (Чезена)
    31.01.2015 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    25.01.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Рома (Рим)
    17.01.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Рома (Рим)
    11.01.2015 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Лацио (Рим)
    06.01.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Рома (Рим)
    20.12.2014 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Милан (Милан)
    06.12.2014 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    30.11.2014 Был в запасе Рома (Рим) 4:2 Интер (Милан)
    22.11.2014 49' -90' Аталанта (Бергамо) 1:2 Рома (Рим)
    80'
    09.11.2014 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Торино (Турин)
    01.11.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Рома (Рим)
    29.10.2014 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Чезена (Чезена)
    25.10.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Рома (Рим)
    18.10.2014 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Кьево (Верона)
    05.10.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:2 Рома (Рим)
    27.09.2014 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    24.09.2014 Был в запасе Парма (Парма) 1:2 Рома (Рим)
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