Микеле Сомма - статистика
#50 | Защитник
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Сомма
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Салерно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Сомма
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Салерно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|1
|0
|Эмполи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:3
|Эмполи (Эмполи)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|17.05.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:3
|Фиорентина (Флоренция)
|06.05.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|30.04.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|4:2
|Наполи (Неаполь)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Парма (Парма)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|04.04.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|08.03.2015
|78' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|01.03.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.02.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:0
|Кьево (Верона)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|08.02.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|31.01.2015
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|25.01.2015
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Рома (Рим)
|17.01.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Рома (Рим)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Лацио (Рим)
|06.01.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Рома (Рим)
|20.12.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Милан (Милан)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:2
|Интер (Милан)
|22.11.2014
|49' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Рома (Рим)
|80'
|09.11.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Торино (Турин)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Рома (Рим)
|29.10.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Рома (Рим)
|18.10.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Кьево (Верона)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:2
|Рома (Рим)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:2
|Рома (Рим)