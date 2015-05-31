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Микеле Сомма
Статистика
Микеле Сомма - статистика
Завершил карьеру
16 мая 1995 (31), Салерно
#50 | Защитник
182 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
1
0
0
0
0
Рома
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4 : 3
31.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
1 : 1
24.05.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
2 : 1
17.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
2 : 3
10.05.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
0 : 1
06.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
4 : 2
30.04.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
26.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2 : 2
19.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4 : 0
12.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
2 : 0
04.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3 : 1
22.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 1
14.03.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
1 : 1
08.03.2015
Дженоа
78' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
0 : 0
01.03.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3 : 0
22.02.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1 : 1
15.02.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 0
08.02.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1 : 1
31.01.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 1
25.01.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Палермо
1 : 1
17.01.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2 : 2
11.01.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
0 : 1
06.01.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
0 : 0
20.12.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
2 : 2
06.12.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
4 : 2
30.11.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1 : 2
22.11.2014
Рома
49' - 90'
80'
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
09.11.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
01.11.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 0
29.10.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0 : 0
25.10.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
3 : 0
18.10.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
3 : 2
05.10.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
27.09.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 2
24.09.2014
Рома
Был в запасе
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