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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 11 января 2015
Рома
11.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
50'
Ф. Тотти
63'
Ф. Тотти
23'
С. Маури
27'
Ф. Андерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
Замена
М. Дестро
️️️️
Х. Итурбе
80'
74'
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
С. де Врей
72'
Травма
С. де Врей
Желтая карточка
Д. Де Росси
70'
65'
Замена
О. Онази
️️️️
Ф. Андерсон
64'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
ГОЛ! 2:2!
Ф. Тотти
Пас отдал
Х. Холебас
63'
Желтая карточка
М. Пьянич
57'
52'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
ГОЛ! 1:2!
Ф. Тотти
Пас отдал
К. Строотман
50'
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Флоренци
46'
Замена
К. Строотман
️️️️
Р. Наингголан
46'
Желтая карточка
Р. Наингголан
37'
Желтая карточка
Х. Итурбе
31'
31'
Желтая карточка
С. Маури
29'
Желтая карточка
Л. Цана
27'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Андерсон
Пас отдал
С. Маури
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Маури
Пас отдал
Ф. Андерсон
15'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Стефано Маури
(К)
ОП
6
Лукас Билья
ОП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
13
Астори
44
Манолас
25
Холебас
16
Де Росси
13
Майкон
44
Наингголан
15
Пьянич
11
Итурбе
10
Тотти
4-2-2-1-1
22
Маркетти
8
Баста
6
де Врей
27
Цана
26
Раду
6
Маури
6
Билья
87
Кандрева
16
Пароло
7
Андерсон
20
Джорджевич
44
Наингголан
8
Строотман
8
Строотман
44
Наингголан
24
Флоренци
22
Льяич
22
Льяич
24
Флоренци
11
Итурбе
21
Дестро
21
Дестро
11
Итурбе
6
де Врей
39
Каванда
39
Каванда
6
де Врей
7
Андерсон
12
Онази
12
Онази
7
Андерсон
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
Остались в запасе
Рома
Лацио
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Лацио
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
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