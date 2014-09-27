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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Верона
Рома - Верона: обзор матча 27 сентября 2014
Рома
27.09.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 0
Завершен
Верона
73'
А. Флоренци
84'
М. Дестро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Верона
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
84'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Р. Наингголан
82'
81'
Замена
М. Валоти
️️️️
Б. Янкович
ГОЛ! 1:0!
А. Флоренци
73'
71'
Замена
Л. Тони
️️️️
Нене
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
67'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Льяич
57'
Желтая карточка
К. Манолас
45'
42'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
М. Оббади
39'
Желтая карточка
Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
7
Бошко Янкович
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
21
Мунир Оббади
ЦП
21
Хуанито
ПВ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Верона
61
Лоренцо Феррари
ВР
69
Алессандро Сальветти
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
96
Пьерлуиджи Каппеллуццо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Де Санктис
3
Коул
44
Манолас
2
Янга-Мбива
13
Майкон
20
Кейта
44
Наингголан
15
Пьянич
22
Льяич
21
Дестро
10
Тотти
4-1-2-2-1
95
Голлини
4
Соренсен
25
Маркес Пинто
18
Морас
28
Бривио
77
Тахцидис
17
Ионицэ
21
Оббади
21
Хуанито
7
Янкович
7
Нене
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
44
Наингголан
5
Паредес
5
Паредес
44
Наингголан
22
Льяич
27
Жервиньо
27
Жервиньо
22
Льяич
21
Оббади
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
21
Оббади
7
Янкович
10
Валоти
10
Валоти
7
Янкович
7
Нене
18
Тони
18
Тони
7
Нене
Остались в запасе
Рома
Верона
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
61
Лоренцо Феррари
ВР
96
Пьерлуиджи Каппеллуццо
ЦФ
69
Алессандро Сальветти
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
61
Лоренцо Феррари
ВР
96
Пьерлуиджи Каппеллуццо
ЦФ
69
Алессандро Сальветти
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Рома - Верона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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