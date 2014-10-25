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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 25 октября 2014
Сампдория
25.10.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
Желтая карточка
А. Паломбо
88'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
М. Габбиадини
86'
Замена
Л. Риццо
️️️️
Эдер
83'
82'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
А. Флоренци
76'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
71'
Замена
М. Пьянич
️️️️
А. Льяич
67'
Желтая карточка
Х. Холебас
Замена
Д. Месба
️️️️
В. Реджини
66'
59'
Желтая карточка
Д. Астори
Желтая карточка
Р. Сориано
35'
27'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЛП
17
Анджело Паломбо
(К)
ОП
11
Маноло Габбиадини
ЦП
21
Роберто Сориано
ПП
23
Эдер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сампдория
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-1-3-2
44
Ромеро
13
Реджини
5
Гастальделло
26
Романьоли
29
Де Сильвестри
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
11
Габбиадини
21
Сориано
77
Окака-Чука
23
Эдер
3-3-1-2-1
16
Де Санктис
35
Торосидис
13
Астори
2
Янга-Мбива
24
Флоренци
16
Де Росси
25
Холебас
44
Наингголан
22
Льяич
27
Жервиньо
10
Тотти
13
Реджини
15
Месба
15
Месба
13
Реджини
23
Эдер
14
Риццо
14
Риццо
23
Эдер
11
Габбиадини
18
Бергессио
18
Бергессио
11
Габбиадини
22
Льяич
15
Пьянич
15
Пьянич
22
Льяич
24
Флоренци
11
Итурбе
11
Итурбе
24
Флоренци
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
Остались в запасе
Сампдория
Рома
39
Франческо Федато
ЦФ
96
Самуэле Массоло
ВР
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
96
Самуэле Массоло
ВР
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сампдория - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
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