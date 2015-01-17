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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Рома
Палермо - Рома: обзор матча 17 января 2015
Палермо
17.01.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Рома
2'
П. Дибала
54'
М. Дестро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Рома
90'
+3
Желтая карточка
М. Дестро
89'
Желтая карточка
К. Строотман
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ф. Васкес
86'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
84'
80'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
А. Льяич
78'
Замена
Майкон
️️️️
Л. Паредес
74'
Замена
Д. Верде
️️️️
Х. Итурбе
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Дибала
73'
Желтая карточка
А. Лазаар
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
К. Строотман
Желтая карточка
М. Морганелла
45'
+1
11'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Ф. Васкес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
33
Ашраф Лазаар
ЛАЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПАЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
8
Эдгар Баррето
(К)
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ОП
15
Миралем Пьянич
(К)
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-2-3-1-1
70
Соррентино
4
Анджелкович
21
Гонсалес
2
Витьелло
33
Лазаар
89
Морганелла
16
Мареска
30
Ригони
8
Баррето
20
Васкес
21
Дибала
3-4-1-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
2
Янга-Мбива
13
Астори
11
Итурбе
5
Паредес
8
Строотман
25
Холебас
15
Пьянич
22
Льяич
21
Дестро
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
20
Васкес
19
Квайсон
19
Квайсон
20
Васкес
21
Дибала
11
Белотти
11
Белотти
21
Дибала
5
Паредес
13
Майкон
13
Майкон
5
Паредес
22
Льяич
10
Тотти
10
Тотти
22
Льяич
11
Итурбе
10
Верде
10
Верде
11
Итурбе
Остались в запасе
Палермо
Рома
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Палермо - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренцо Барбера
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