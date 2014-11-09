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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 09 ноября 2014
Рома
09.11.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 0
Завершен
Торино
8'
В. Торосидис
27'
С. Кейта
58'
А. Льяич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
Замена
К. Строотман
️️️️
С. Кейта
83'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
К. Манолас
76'
75'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
70'
59'
Желтая карточка
К. Глик
ГОЛ! 3:0!
А. Льяич
Пас отдал
М. Пьянич
58'
46'
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
А. Фарнеруд
43'
Замена
А. Ночерино
️️️️
Д. Вивес
42'
Травма
Д. Вивес
ГОЛ! 2:0!
С. Кейта
Пас отдал
М. Пьянич
27'
21'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Ф. Тотти
10'
ГОЛ! 1:0!
В. Торосидис
Пас отдал
Ф. Тотти
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
(К)
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
3
Коул
2
Янга-Мбива
44
Манолас
35
Торосидис
16
Де Росси
15
Пьянич
20
Кейта
27
Жервиньо
22
Льяич
10
Тотти
4-5-1
1
Жилле
36
Дармиан
15
Глик
52
Максимович
24
Моретти
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
5
Вивес
14
Гацци
33
Перес
27
Квальярелла
44
Манолас
44
Наингголан
44
Наингголан
44
Манолас
20
Кейта
8
Строотман
8
Строотман
20
Кейта
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
9
Фарнеруд
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
9
Фарнеруд
5
Вивес
23
Ночерино
23
Ночерино
5
Вивес
7
Эль-Каддури
77
Мартинес
77
Мартинес
7
Эль-Каддури
Остались в запасе
Рома
Торино
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Рома - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:40 (прямая)
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